Жительница Сморгонского района пять дней блуждала по лесам 1 4.07.2023, 19:16

3 июля она самостоятельно вышла из леса.

Нашлась 65-летняя жительница деревни Сутьково Сморгонского района Галина Счастная. О пожилой женщине ничего не было известно в течение пяти суток, а 3 июля она вышла в деревню Чухны, которая в шести километрах от поселка Крево, пишет Kraj.by.

Счастная ушла из своего дома в Сутьково 28 июня около 11.00 и пропала. Розыском занимались милиция и поисково-спасательный отряд «Ангел».

Нашлась бабушка 3 июля. Она самостоятельно вышла из леса у деревни Чухны и попросила местных жителей о помощи. Сельчане ее отмыли, обогрели, накормили и позвонили в милицию. Была вызвана скорая помощь. После медосмотра женщину отправили домой.

Расстояние между деревнями Сутьково и Чухны — 14 километров по прямой и 16 км — по дороге.

«В лесах сейчас есть какие-то ягоды. Можно найти, чем перекусить. Галина Счастная жива, слава богу. Возмущает другое. Женщина ушла из дома 28 июня, и только через трое суток, 1 июля, ее сын обратился в милицию с заявлением о пропаже матери. Мы получили эту информацию от сотрудников милиции на следующий день, 2 июля, то есть по прошествии четырех суток. О каких продуктивных поисках в таком случае может идти речь? Не дай бог, конечно, у кого-то пропадет родной или близкий человек, но очень прошу немедленно сообщать нам или в милицию о его пропаже как можно раньше. Быстрое обращение к поисковикам в разы увеличит вероятность того, что человека найдут, и ему же облегчит страдания», — отметил координатор ПСО «Ангел. Северо-Запад» Максим Федорович.

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