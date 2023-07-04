закрыть
4 июля 2023, вторник, 19:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жительница Сморгонского района пять дней блуждала по лесам

1
  • 4.07.2023, 19:16
Жительница Сморгонского района пять дней блуждала по лесам

3 июля она самостоятельно вышла из леса.

Нашлась 65-летняя жительница деревни Сутьково Сморгонского района Галина Счастная. О пожилой женщине ничего не было известно в течение пяти суток, а 3 июля она вышла в деревню Чухны, которая в шести километрах от поселка Крево, пишет Kraj.by.

Счастная ушла из своего дома в Сутьково 28 июня около 11.00 и пропала. Розыском занимались милиция и поисково-спасательный отряд «Ангел».

Нашлась бабушка 3 июля. Она самостоятельно вышла из леса у деревни Чухны и попросила местных жителей о помощи. Сельчане ее отмыли, обогрели, накормили и позвонили в милицию. Была вызвана скорая помощь. После медосмотра женщину отправили домой.

Расстояние между деревнями Сутьково и Чухны — 14 километров по прямой и 16 км — по дороге.

«В лесах сейчас есть какие-то ягоды. Можно найти, чем перекусить. Галина Счастная жива, слава богу. Возмущает другое. Женщина ушла из дома 28 июня, и только через трое суток, 1 июля, ее сын обратился в милицию с заявлением о пропаже матери. Мы получили эту информацию от сотрудников милиции на следующий день, 2 июля, то есть по прошествии четырех суток. О каких продуктивных поисках в таком случае может идти речь? Не дай бог, конечно, у кого-то пропадет родной или близкий человек, но очень прошу немедленно сообщать нам или в милицию о его пропаже как можно раньше. Быстрое обращение к поисковикам в разы увеличит вероятность того, что человека найдут, и ему же облегчит страдания», — отметил координатор ПСО «Ангел. Северо-Запад» Максим Федорович.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский