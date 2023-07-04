Генштаб ВСУ: Россияне могут готовить провокацию со взрывами на Запорожской АЭС 3 4.07.2023, 19:49

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Провокацию могут совершить уже «в ближайшее время».

Российские оккупанты, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС с применением взрывных устройств. Они хотят обвинить Украину в обстрелах.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Как подчеркивает украинское военное командование, провокацию на Запорожской АЭС россияне могут совершить уже «в ближайшее время».

«По оперативной информации, сегодня на кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не может повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и Telegram-каналы», - отметили в Генштабе.

Там подчеркнули, что Вооруженные силы Украины не нарушают нормы международного гуманитарного права и отслеживают и контролируют ситуацию.

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