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Беларусь уменьшила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

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  • 4.07.2023, 19:53
Беларусь уменьшила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Последний раз пошлины менялись месяц назад.

30 июня правительство Беларуси приняло решение о снижении с 1 июля экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, сообщил Национальный правовой интернет-портал.

Согласно постановлению, пошлины на сырую нефть, мазут, нефтяной битум, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты уменьшены с 16,2 доллара за тонну до 15,6 доллара за тонну.

Ставка пошлины на простогонный бензин снижена на 0,4 доллара за тонну до 8,5 доллара за тонну. Пошлины на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла уменьшены на 0,2 доллара за тонну до 4,6 доллара за тонну.

Ранее эти пошлины менялись месяц назад — с 1 июня. Тогда они повысились с 14,4 до 16,2 доллара за тонну.

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