ВСУ уничтожили российский вертолет из противотанкового комплекса Javelin 4.07.2023, 22:54

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Ка-52 «приземлили» на бердянском направлении.

Спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал о деталях сбития российского ударного вертолета Ка-52 с противотанкового комплекса Javelin на Бердянском направлении. Об этом он сообщил в эфире «Радио Свобода».

По его словам, вертолет врага сбил боец с позывным «Маяк» - он командир мобильного подразделения противотанкистов 36-й отдельной бригады морской пехоты. Это первое уничтожение воздушной цели с ПТРК Javelin во время войны, ведь комплекс рассчитан работать по наземным целям.

Он отметил, что 2 июля на Бердянском направлении Ка-52 «Аллигатор» шел на максимально низкой высоте, скрываясь от систем противовоздушной обороны. Офицер расчета заметил цель, навелся с Javelin и произвел результативный выстрел.

Шершень заявил, что ранее воин лично уничтожил пять единиц бронетехники россиян в районе Авдеевки. Также у него есть другие уничтоженные цели во время войны.

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