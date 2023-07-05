В оккупированных Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы 5.07.2023, 2:02

Фото.

В оккупированных Донецке и Макеевке сегодня, 4 июля, прогремели мощные взрывы. Местные жители уже опубликовали последствия попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрывы в Макеевке

Местные жители опубликовали фото, на которых, по их словам, и есть последствия «прилетов» в оккупированном городе.

Взрывы в Донецке

Также местные Telegram-каналы публикуют фотографии и видео последствий попадания в городе.

На одном из видео можно увидеть мощный взрыв.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».