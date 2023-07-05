В оккупированных Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы
- 5.07.2023, 2:02
Фото.
В оккупированных Донецке и Макеевке сегодня, 4 июля, прогремели мощные взрывы. Местные жители уже опубликовали последствия попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Взрывы в Макеевке
Местные жители опубликовали фото, на которых, по их словам, и есть последствия «прилетов» в оккупированном городе.
Взрывы в Донецке
Также местные Telegram-каналы публикуют фотографии и видео последствий попадания в городе.
На одном из видео можно увидеть мощный взрыв.