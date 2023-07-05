В российском Белгороде прогремела серия мощных взрывов 1 5.07.2023, 7:34

7,382

Местные власти на смогли оценить масштаб «последствий».

В российском Белгороде были слышны громкие взрывы поздно вечером вчера, 4 июня. По словам местных властей, в городе якобы работала ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Вскоре после серии громких взрывов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в областном центре якобы «сработала ПВО». Также он добавил, что оперативные службы прямо сейчас уточняют последствия взрывов на земле. По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».