В российском Белгороде прогремела серия мощных взрывов

В российском Белгороде прогремела серия мощных взрывов1
- 5.07.2023, 7:34
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Местные власти на смогли оценить масштаб «последствий».
В российском Белгороде были слышны громкие взрывы поздно вечером вчера, 4 июня. По словам местных властей, в городе якобы работала ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Вскоре после серии громких взрывов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в областном центре якобы «сработала ПВО». Также он добавил, что оперативные службы прямо сейчас уточняют последствия взрывов на земле. По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений нет.