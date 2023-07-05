закрыть
5 июля 2023, среда, 8:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В российском Белгороде прогремела серия мощных взрывов

1
  • 5.07.2023, 7:34
  • 7,382
В российском Белгороде прогремела серия мощных взрывов

Местные власти на смогли оценить масштаб «последствий».

В российском Белгороде были слышны громкие взрывы поздно вечером вчера, 4 июня. По словам местных властей, в городе якобы работала ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Вскоре после серии громких взрывов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в областном центре якобы «сработала ПВО». Также он добавил, что оперативные службы прямо сейчас уточняют последствия взрывов на земле. По его словам, предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский