Россия готовится взорвать Запорожскую АЭС: Times назвало мотивы Путина 1 5.07.2023, 8:18

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Кремль может поддаться искушению.

Президент России Владимир Путин вполне может распорядиться взорвать Запорожскую АЭС, чтобы укрепить свои пошатнувшиеся позиции.

Об этом в редакционной статье пишет издание The Times.

Авторы материала отмечают, что Путину важно сохранять лицо в глазах своих поклонников как авторитарному правителю. Поэтому главу Кремля к каким-либо радикальным действиям могут подтолкнуть ход войны против Украины, факт которой уже стал «огромной стратегической ошибкой», и попытка мятежа ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным.

В статье также обращается внимание, что российская армия уже давно не может показать никаких реальных успехов на фронтах. Это сказывается на имидже счастливого и решительного российского лидера. А дополнительно шаткость позиций Путина продемонстрировали события 24 июня – то есть мятеж Пригожина. Тогда российская армия почти не сопротивлялась боевикам «Вагнера», а жители Ростова «с энтузиазмом приветствовали наемников».

«Это опасный момент для путинского режима и, следовательно, момент повышенной опасности для региона. Чтобы вернуть расположение политической удачи, Путин может поддаться искушению эскалировать войну в надежде на быстрые победы», — предполагают авторы материала The Times.

Там заметили, что российские войска уже взорвали Каховскую ГЭС, так что «вполне возможно, что у них есть и план удара по Запорожской атомной электростанции». В пользу этих подозрений свидетельствует и постепенное выведение из АЭС российских оккупантов и персонала станции.

Авторы публикации отмечают, что страны-члены НАТО должны решительно предупредить Россию, что не оставят без ответа диверсию на Запорожской АЭС с потенциально катастрофическими последствиями.

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