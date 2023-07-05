закрыть
5 июля 2023, среда, 9:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ прорвали российскую оборону на Запорожском фронте

  • 5.07.2023, 8:50
  • 3,226
ВСУ прорвали российскую оборону на Запорожском фронте

Украинская армия совершила рывок в районе Работино.

Аналитики (Института изучения войны (ISW) https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-4-2023) рассказали о боях и прорыве ВСУ российской обороны на Запорожском направлении.

Российские оккупанты пытались атаковать позиции ВСУ в районе Ровнополя, а украинские защитники вели бои в районе Угледара. Российские военные блогеры сообщили, что ВСУ вышли на границу села Приютное.

А спикер группировки войск «Таврийск» Шершень заявил, что ВСУ продвинулись глубь еще на 2 км. Кадры с геолокацеий от 4 июля показывают, что оккупанты из 810-й бригады морпехов и 58-я армия ВС РФ ведут бой к югу от Орехово, а это означает, что украинские защитники продвинулись на 2 км к северу от Работино.

Российские военные блогеры заявляют, что небольшая штурмовая группа ВСУ ведет бои на юго-западе от Орехово на линии Пятихатки — Жеребрянка. В этом районе оборону держат оккупанты из «Судоплатова» и «Крыма», а также 429-й мотострелковый полк.

На днях ВСУ нанесли удары ракетами Storm Shadow по военному складу ВС РФ в оккупированной Якимовке, что в 23 км от Мелитополя в районе трассы Т2209 Мелитополь - Чонгар.

Также российские паблики сообщают об ударе и в районе Васильевки. Российские военкоры уверены, что ВСУ присутствуют на левом берегу в районе Антоновского моста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский