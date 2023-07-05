Си Цзиньпин предостерег Путина от ядерного удара по Украине 1 5.07.2023, 9:34

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Предупреждение было сделано лично.

Лидер Китая Си Цзиньпин лично предупредил президента РФ Владимира Путина о недопустимости использования ядерного оружия в Украине.

Он сделал это во время государственного визита в Москву в марте этого года, утверждают источники Financial Times среди западных и китайских официальных лиц.

«Китайцы ставят себе в заслугу то, что послали сигнал на всех уровнях», — отметил высокопоставленный представитель администрации США.

При этом, по словам представителя западной спецслужбы, Путин остался разочарован визитом Си Цзиньпина, поскольку он не принес никаких выгод России. Китайский лидер отказался подписывать договор о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», но мог настоять на осуждении применения ядерного оружия в совместном коммюнике.

Если Россия применит ядерное оружие в ходе войны в Украине, «это все обернется минусом для Китая», пояснил один из чиновников. Такое развитие событий может настроить ЕС против Пекина, тогда как постоянное давление Китая на Москву по этому вопросу помогает улучшить отношения с Европой.

В частности, после поездки Си в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что она «снижает риск ядерной войны, и они [китайцы] дали это понять очень, очень ясно».

«Россия никогда не получала и никогда не получит одобрения Китая на применение ядерного оружия», — говорит профессор международных отношений университета Жэньминь в Пекине Ши Иньхун. По его словам, если Путин используют его против Украины, «Китай еще больше дистанцируется от России».

В свою очередь Путин в октябре прошлого года заверял, что тактический ядерный удар по Украине не имеет никакого «политического или военного смысла». По словам источников, близких к Кремлю, российский лидер сам пришел к такому выводу после симуляции применения ядерного оружия, которая могла показать, что захваченные территории Украины в этом случае превратятся в облученную пустошь, но это никак не поможет российским войскам продвинуться.

Между тем Киев предупреждает, что Россия вместо этого может спровоцировать аварию на Запорожской АЭС — крупнейшей станции в Европе, которую российская армия захватила в марте 2022 года.

После начала контрнаступления Украины Путин заявил о переброске в Беларусь тактического ядерного оружия, но оговорился, что в его применении нет «никакой необходимости», так как российские войска сдерживают наступление ВСУ.

Однако это заявление указывало на то, что, возможно, даже Китай не сможет сдержать Путина, считает директор Российского евразийского центра Карнеги Александр Габуев. «Ядерное оружие — это окончательная страховка Путина от катастрофического поражения в этой войне», — пояснил он.

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