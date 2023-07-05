В Польше перевернулся автобус с туристами из Беларуси
- 5.07.2023, 10:43
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11 человек в больнице.
Автобус с белорусскими туристами перевернулся утром 5 июля недалеко польского города Тересполь. Об инциденте сообщили подписчики телеграм-канала «Граница Беларусь — ЕС».
«Будьте аккуратны, только отъехал от границы автобус и лег в кювет», — написал очевидец.
По предварительной информации, в автобусе ехали 49 человек, 11 из которых были госпитализированы. Пользователи сообщают, что автобус — гомельский.