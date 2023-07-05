Житель Новополоцка облил краской Z-автомобиль на крымских номерах прямо у здания РОВД 5.07.2023, 11:11

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Что было дальше?

В Новополоцке задержали мужчину, который облил краской припаркованный у здания местного отдела милиции автомобиль с символом российской агрессии — буквой «Z». Как пишет zerkalo.io, об этом сообщил 5 июля телеграм-канал «Милиция Витебщины».

На днях в Сети появилось видео, на котором 46-летний владелец автомобиля Ssang Yong с номерами оккупированного Крыма, рассказал о том, что его автомобиль облил белой краской неизвестный. В опубликованном ролике видно, что на дверце багажника, задних дверях и капоте транспортного средства размещались буквы «Z».

Владелец авто сокрушался, что его автомобиль «осквернили» на парковке у здания Новополоцкого РОВД. О произошедшем он заявил в милицию.

Не прошло и суток, как новополоцкие силовики отчитались о задержании подозреваемого. По их сведениям, Z-автомобиль облил краской 53-летний белорус, который работает на одном из предприятий города.

«В настоящее время новополочанин задержан. По факту хулиганства следователями возбуждено уголовное дело. Действиям мужчины будет дана правовая оценка», — сообщили в МВД.

Составили ли сотрудники ГАИ протокол в отношении владельца Ssang Yong за нанесение на свой автомобиль наклеек, в пресс-релизе МВД не сообщается.

Напомним, в подпункте 194.13 ПДД Беларуси говорится, что «участие транспортного средства с внешне видимыми наклейками (изображениями), кроме предусмотренных ПДД, запрещено».

Действия водителя также можно расценивать как одиночный пикет. Напомним, «за нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, совершенные участником таких мероприятий», (ст. 23.34 КоАП) грозит штраф или административный арест.

Отметим, к авто с символикой белорусские инспекторы относятся по-разному и очень избирательно. Если пропаганду российской военной агрессии они не считают нарушением и даже встречают ее улыбками, то за национальную символику, наоборот, составляют протоколы, по которым владельцам авто назначают штрафы или «сутки». Так было, например, в Новополоцке (наклейка с «Погоней», которая входит в список историко-культурных ценностей Беларуси), Витебске (герб Литвы), Бресте, Кобрине и Верхнедвинске (БЧБ-символика в салоне авто).

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