Составлен рейтинг самых «народных» смартфонов 1 5.07.2023, 14:21

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Ими пользователи довольны больше всего.

Создатели популярного бенчмарка АnTuTu обновили ежемесячный рейтинг смартфонов на Android, которые получили самые высокие оценки удовлетворенности пользователей. Он составляется с оглядкой не на тесты, а на реальные отзывы, пишет unian.net.

Больше всего в 2023 году пользователи довольны Meizu 20 Pro, дебютировавшим в конце марта. Устройство получило AMOLED-матрицу 6.81’’ с разрешением 2К+ и 120 Гц, топовый Snapdragon 8 Gen 2 и тройную камеру 50+50+50 Мп. А дизайн напоминает смесь Xiaomi 13 и Galaxy S23.

Второе место занял камерофон Xiaomi 12S Ultra с 94,21% позитивных отзывов, а третье – Samsung Galaxy S23 Ultra с 94,17%. Для сравнения, по итогам прошлого месяца тройка лидеров состояла из все того же Meizu 20 Pro, Huawei P60 Pro и Vivo X90 Pro+.

Остальные позиции «народного» рейтинга выглядят так:

ZTE Nubia Z50 Ultra – 94,06%

Xiaomi 13 Pro – 92,54%

Honor X40 GT – 91,81%

Honor Magic5 Pro – 91,76%

Samsung Galaxy S23 – 91,61%

Oppo Find X6 Pro – 90,74%

OnePlus 11 – 89,93%

А меж тем в топе самых производительных Android-смартфонов появился новый «король». Актуальный рейтинг AnTuTu возглавил Vivo X90s, который работает на базе новейшего процессора MediaTek Dimensity 9200+. Стоит он при этом чуть дороже $500.