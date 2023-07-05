закрыть
5 июля 2023, среда, 14:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Составлен рейтинг самых «народных» смартфонов

1
  • 5.07.2023, 14:21
  • 1,988
Составлен рейтинг самых «народных» смартфонов

Ими пользователи довольны больше всего.

Создатели популярного бенчмарка АnTuTu обновили ежемесячный рейтинг смартфонов на Android, которые получили самые высокие оценки удовлетворенности пользователей. Он составляется с оглядкой не на тесты, а на реальные отзывы, пишет unian.net.

Больше всего в 2023 году пользователи довольны Meizu 20 Pro, дебютировавшим в конце марта. Устройство получило AMOLED-матрицу 6.81’’ с разрешением 2К+ и 120 Гц, топовый Snapdragon 8 Gen 2 и тройную камеру 50+50+50 Мп. А дизайн напоминает смесь Xiaomi 13 и Galaxy S23.

Второе место занял камерофон Xiaomi 12S Ultra с 94,21% позитивных отзывов, а третье – Samsung Galaxy S23 Ultra с 94,17%. Для сравнения, по итогам прошлого месяца тройка лидеров состояла из все того же Meizu 20 Pro, Huawei P60 Pro и Vivo X90 Pro+.

Остальные позиции «народного» рейтинга выглядят так:

ZTE Nubia Z50 Ultra – 94,06%

Xiaomi 13 Pro – 92,54%

Honor X40 GT – 91,81%

Honor Magic5 Pro – 91,76%

Samsung Galaxy S23 – 91,61%

Oppo Find X6 Pro – 90,74%

OnePlus 11 – 89,93%

А меж тем в топе самых производительных Android-смартфонов появился новый «король». Актуальный рейтинг AnTuTu возглавил Vivo X90s, который работает на базе новейшего процессора MediaTek Dimensity 9200+. Стоит он при этом чуть дороже $500.

популярное за неделю

Мнение

Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер