Александр Фридман: Китайцы решили откреститься от действий России 2 5.07.2023, 15:59

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Александр Фридман

Почему информация о предостережении Путину от Си появилась именно сейчас?

Лидер Китая Си Цзиньпин лично предупредил Путина о недопустимости использования ядерного оружия в Украине, утверждают источники Financial Times. Насколько похоже на правду?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским историком и политологом Александром Фридманом:

— Думаю, что это похоже на правду. История с ядерным оружием попала в общее коммюнике по итогам этой встречи. Тут важен не столько факт, предупредил или не предупредил, сказал или не сказал, важно то, что мы видим позицию Китая. Пекин говорит с самого начала войны, что важно избежать ядерной эскалации, что Китай выступает против распространения ядерного оружия.

В самом факте нет сенсации, ведь со времени встречи прошел продолжительный промежуток времени, о ней забыли.

Китайская сторона, видимо, решила актуализировать тему ядерного оружия именно сейчас. Ведь публикация Financinal Times базируется и на китайских источниках. Сами китайцы пока не высказываются на эту тему. Песков же поспешил все опровергнуть.

Тут важен сам момент, в котором китайцы заявили об этой позиции. Думаю, они хотят откреститься от всего того, что может произойти. Сказать, что если будут какие-то ядерные моменты — Запорожская АЭС — мы к этому не причастны.

— Чем глава КНР мог пригрозить Путину, чтобы тот отказался от идеи применения ЯО?

— Могли быть самые разные формы. Нужно учитывать степень зависимости России от самого Китая и тех стран, которые ориентируются на Пекин. Если Китай отвернется от Путина, это послужит сигналом для других. Думаю, Пекину даже не нужно чем-то конкретным угрожать России.

Одного заявления, даже в самой вежливой форме, что «не нужно этого делать», «мы это не поддержим», будет достаточно. О последствиях россияне могут думать сами, ведь они прекрасно понимают степень своей собственной зависимости и степень зависимости других стран от Китая.

— Как вы считаете, повлиял ли на восприятие Китаем Путина бунт Пригожина? Пекин теперь по-другому смотрит на Москву?

— Опять же, были западные публикации со ссылкой на источники в Китае. Тут я бы подчеркнул два момента. Во-первых, оценка самого положения России. Такого развития событий китайцы не ожидали. Думаю, это их удивило и заставило задуматься. Впрочем, как и европейцев, и американцев. Ведь крушение режима Путина может быть весьма реальным, а не сценарием из «книги желаний», назовем это так.

Второй момент, который важен для любой авторитарной системы, — это проецирование подобных сценариев на себя. Думаю, Китай примет соответствующие меры, чтобы избежать подобных ситуаций. Теперь Пекин точно не будет делать ставку на частные военные компании. Это очень чревато и может обернуться плачевными последствиями.

Нужно обратить внимание вот на какой момент: долгое время СССР, а затем и Россия, были для Китая примером того, что можно делать, а что нельзя.

После того, как горбачевская «перестройка» привела к развалу Советского Союза, Китай сделал для себя выводы, что по пути экономических реформ можно идти, а вот политическими реформами злоупотреблять не следует. Поэтому они внимательно смотрят за тем, что происходит в России, делают для себя выводы. В этом случае китайцы сделают вывод, что их российский партнер гораздо слабее, чем оказалось.

— Не так давно в Киев и Москву приезжала делегация из стран Африки, которую многие связывают с Пекином. Одним из пунктов их предложения в их мирном плане было выведение ядерного оружия из Беларуси. Может ли Китай как-то повлиять на размещение российского ЯО в Беларуси?

— Сложно понять, как китайцы это воспринимают. Если взять в общем, то распространение ядерного оружия — это плохо. Если исходить из того, что оружие находится полностью под контролем России, то с точки зрения Китая ничего не изменилось.

Не берусь судить, понравилось ли Китаю это решение, осуждали ли они его как-то публично, но это не то действие, которое привело к серьезному конфликту между Пекином и Москвой.

Что касается Лукашенко и его заявлений по поводу ядерного оружия, думаю, китайцам это не нравится. Режим Лукашенко в Европе и США связывают с Москвой, но этот режим еще связан и с Китаем. Лукашенко регулярно подчеркивает, что находится под патронажем Китая. Делать такие безответственные заявления, находясь под патронажем Пекина, о том, что «Беларусь — ядерная держава», что «есть ядерное оружие, которое может уничтожить миллионы» и прочее, думаю, что китайцам эти заявления не нравятся даже на уровне «вкуса». Белорусская сторона, возможно, им объяснила, что эти заявления Лукашенко делает для достижения политических целей, но никакого отношение к применению ядерного оружия иметь не будет.

Что касается африканского проекта, думаю, они это декларировали под влиянием Китая, а, может, даже по его совету. Они в своей внешней политике ориентируются на Пекин.

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