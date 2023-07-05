Военный эксперт: За Клещеевкой последуют Бахмут и Соледар 2 5.07.2023, 16:21

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Оккупанты не справляются с натиском украинских бойцов.

СМИ заявляют, что российские оккупационные войска покинули Клещеевку под Бахмутом. Генштаб Вооруженных сил Украины пока осторожно заявляет, что есть определенные успехи на этом направлении.

Насколько это важный для наступления ВСУ населенный пункт? Об этом Charter97.org поговорил с военным экспертом, руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко.

— Наступление ВСУ успешно развивается в районе Бахмута, на северном и южном флангах. Если мы говорим о Клещеевке, то это южный фланг, где украинские силы упорно давят на российские войска.

Могу сказать, что россияне перебрасывали резервы на это направление. Видно было, что они истощаются и сейчас, вследствие правильных действий ВСУ на этом направлении, российские подразделения начинают отходить. Плюс их позиции уничтожают украинские войска. Украинские силы постепенно подходят к Бахмуту.

Командующий этим направлением генерал Александр Сырский подтвердил, что Бахмут будет освобожден. Есть основания предполагать, что мы ждем хороших новостей из Клещеевки.

Отмечу, что окончательно они не ушли, еще боевые действия продолжаются. Есть остатки российских подразделений, которые оказывают сопротивление, но шаг за шагом украинские силы давят и продвигаются. Думаю, что Клещеевкаа вскоре окончательно будет взята под контроль ВСУ.

— Означает ли взятие Клещеевки, что в ближайшее время будет освобожден и Бахмут?

— Обязательно. Это южный флаг — перекрытие одной из дорог, которая обеспечивает с юга Бахмут. Плюс открывается возможность для нанесения ударов артиллерии и минометного огня непосредственно по Бахмуту и окрестностям, где находятся позиции российских войск. В общем, это еще один шаг, который ведет к освобождению Бахмута.

— Бахмут важен для россиян в пропагандистском плане. Могут ли они снять с других направлений своих военных, чтобы перебросить на защиту города?

— Они уже делали это. Уже фиксировалось, что с оккупированной части Луганской области пребывают военнослужащие российских войск. Как мы видим, это не помогло. Да, приостановило на каком-то этапе наступательные действия ВСУ, темпы не такие высокие, как мы видим, но это не сдержало натиск украинских сил в целом. А рассчитывали они именно на это.

Их расчет был такой: остановить наступательные действия украинских войск на этом направлении и даже контратаковать, но у россиян не получилось переломить ситуацию. Украинские бойцы давят довольно-таки сильно.

— Как будут в ближайшее время развиваться события на восточном фронте Украины в целом?

— Смотрите, на Востоке ситуация следующая. Наши силы атакуют в районе Бахмута. Есть основания предполагать, что мы увидим освобождение Бахмута и населенных пунктов рядом. Это к чему ведет? К тому, что потенциально будет освобожден и Соледар, и другие населенные пункты, которые российские войск захватили с осени прошлого года.

Заход ВСУ в Бахмут отрежет группировку российских войск, которая там находится, в частности — в районе Соледара. Мы можем увидеть освобождение определенного плацдарма на Востоке, и это важно.

С другой стороны, российские войска не прекращают атаки на Купянско-Лиманском направлении, пытаясь оттянуть украинские силы.

Мое предположение такое, что украинским силам удастся освободить Бахмут, Соледар, населенные пункты рядом. Убрать этот выступ, территории, которые российские войска оккупировали где-то с осени прошлого года. Плюс удастся улучшить тактическое положение в районе Авдеевки и Марьинки.

Есть основания предполагать, что на Юге можно будет развить успехи в районе Угледара и на Бердянском направлении. Там, где украинские силы ведут наступательные действия. В будущем возможен выход непосредственно к Мариуполю. Это то, что касается Южнодонецкого направления.

После освобождения Бахмута и близлежащих населенных пунктов многое будет зависеть и от наступления ВСУ на Юге. Я считают, что боевые действия на Востоке помогут силам на Юге.

Отмечу, что я бы и не стал ждать и каких-то скорых результатов по освобождению всего Донбасса. На это необходим время, силы и достаточно много вооружения.

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