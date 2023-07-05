Украинские бойцы уничтожили БТР, который россияне прятали в лесу
- 5.07.2023, 16:36
Видеофакт.
Украинские военнослужащие обнаружили российские БТР, который оккупанты пытались спрятать в лесу среди деревьев. В результате точного попадания российский бронетранспортер был уничтожен, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
«Оккупанты припарковали свой БТР в неустановленном месте!», - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные Государственной пограничной службы Украины и Десантно-штурмовых войск Украины «выписали им штраф».
«Отделаться предупреждением не получится», - добавили в ГПСУ.
Напомним, военный эксперт рассказал Charter97.org, что происходит сейчас на фронте в Украине.