FT: Три страны НАТО предупредили Путина, что ответят ударом на применение РФ ядерного оружия в Украине 3 5.07.2023, 17:36

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Главу Кремля предостерег и Китай.

США, Великобритания и Франция предупредили Россию об ответном ударе обычным вооружением в случае применения тактического ядерного оружия в Украине.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники в западных странах и в России.

Издание также отмечает, что получив предупреждение, в Москве пришли к выводу, что тактическое ядерное оружие не даст существенного преимущества армии. Оно только превратит поле боя в «выжженную пустыню», но не поможет российским войскам в наступлении.

Кроме того, Financial Times напомнило, что в июне Путин допустил применение ядерного оружия в случае, если создается угроза территориальной целостности России. Но сейчас для этого нет необходимости.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, глава КНР Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ЯО.

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