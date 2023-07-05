Из-за смертельного ранения в Украине умер соратник Кадырова 5.07.2023, 17:58

5,304

Ислам Хизриев

Хизриев скончался в больнице Санкт-Петербурга.

Из-за смертельного ранения в Украине скончался бывший руководитель представительства Чечни по Северо-Западному федеральному округу Ислам Хизриев. По неподтвержденным данным, он умер 3 июля в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. В июне Хизриев был задержан в сепаратистской «ЛНР».

Официально эту информацию власти не комментировали, о смерти 40-летнего приближенного главы Чечни Рамзана Кадырова пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

Источник Telegram-канала рассказал при каких обстоятельствах Хизриев в получил смертельное ранение. Он в составе Ахмата на войне на территории Украины попал под обстрел, тяжелые ранения получила группа «кадыровцев». Хизриева доставили в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, где он скончался.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».