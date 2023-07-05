Из-за смертельного ранения в Украине умер соратник Кадырова
- 5.07.2023, 17:58
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Хизриев скончался в больнице Санкт-Петербурга.
Из-за смертельного ранения в Украине скончался бывший руководитель представительства Чечни по Северо-Западному федеральному округу Ислам Хизриев. По неподтвержденным данным, он умер 3 июля в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. В июне Хизриев был задержан в сепаратистской «ЛНР».
Официально эту информацию власти не комментировали, о смерти 40-летнего приближенного главы Чечни Рамзана Кадырова пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».
Источник Telegram-канала рассказал при каких обстоятельствах Хизриев в получил смертельное ранение. Он в составе Ахмата на войне на территории Украины попал под обстрел, тяжелые ранения получила группа «кадыровцев». Хизриева доставили в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, где он скончался.