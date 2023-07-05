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Власти Италии заморозили активы белорусов

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  • 5.07.2023, 18:15
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Власти Италии заморозили активы белорусов

Также заморожены активы россиян.

Итальянские власти заморозили счета, движимое и недвижимое имущество и другие активы россиян и белорусов на сумму около €2 млрд в связи с введенными ЕС санкциями. Такие оценки, как сообщает агентство ANSA, во вторник привел глава итальянского Управления финансовой информации Энцо Серата.

«На конец июня этого года было заморожено 170 финансовых сделок на имена 80 субъектов. Общая сумма замороженных средств составляет более €330 миллионов», - уточнил, в частности, Серата.

По данным Еврокомиссии, в ЕС заблокировано около €200 млрд активов ЦБ РФ и порядка €24 млрд частных средств.

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