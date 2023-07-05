Польша начала выдавать документ иностранца белорусам без паспорта 5.07.2023, 20:08

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Даже детям.

Белорусам, живущим в Польше и оставшимся без паспортов по тем или иным причинам, стало проще получить проездной документ иностранца. С 1 июля начали действовать соответствующие поправки в польское законодательство, сообщает Prawo.pl.

Так, согласно распоряжению министра внутренних дел Польши от 28 июня, белорусские граждане освобождены от оплаты за выдачу проездного документа иностранца, которая в общем порядке сейчас составляет 350 злотых (больше 200 рублей). Отмена оплаты не ограничена каким-либо сроком. Если кто-то подал заявление и сделал оплату, но его документ до 30 июня не был выпущен, деньги ему вернут.

До сих пор получить проездной документ в Польше могли лишь иностранцы, которые имеют постоянный вид на жительство или карту долговременного резидента ЕС, дополнительную защиту или разрешение на пребывание по гуманитарным причинам (это не то же самое, что гуманитарный вид на жительство, созданный для белорусов). С временным видом на жительство документ иностранца выдавали лишь если такой ВНЖ был получен по национальной визе, выданной для приезда по гуманитарным причинам, в связи с международными обязательствами или государственными интересами (словом, в очень особых случаях).

Теперь для белорусов эти ограничения сняты. Еще одним распоряжением МВД Польши от 28 июня для них введена упрощенная схема. Она действует при выполнении одновременно трех условий:

белорус утратил паспорт (он был утерян, испорчен и так далее), либо его паспорт стал недействительным, либо у него не было паспорта вовсе;

белорус имеет в Польше постоянный или временный вид на жительство, либо у него карта долговременного резидента ЕС, либо дополнительная защита, либо согласие на пребывание по гуманитарным причинам (zgoda na pobyt ze względów humanitarnych);

заявление на выдачу проездного документа подано в срок.

Срок этот на данный момент ограничен: подать заявления по упрощенной схеме можно пока лишь с 1 июля до 31 декабря 2023 года. Потом — только на общих основаниях (если власти Польши не продлят действие льготного порядка), но выдача останется бесплатной. Заявления, поданные до 1 июля, будут рассматриваться еще в общем порядке.

Самое важное в изменениях:

проездной документ иностранца дадут белорусам с любым временным видом на жительство, независимо от оснований его получения;

такой документ теперь смогут получить даже те граждане Беларуси, у кого вообще нет и не было белорусского паспорта. В первую очередь это касается белорусских детей, рожденных уже в Польше, родители которых не могут поехать на родину и оформить им документы — например, из-за угрозы политического преследования;

белорусы избавлены от обязанности заявлять и доказывать, что они не могут получить новый паспорт от белорусских властей.

В связи с этими нововведениями разрабатывается новая форма заявления на выдачу или обмен проездного документа иностранца, она будет изменена в ближайшее время. Пока не введена новая анкета, Управление по делам иностранцев выдало рекомендации для белорусов по заполнению заявления:

тем, у кого временный вид на жительство (кроме особых случаев, о которых мы уже говорили), в рубрике D анкеты, где идет речь об основаниях выдачи ВНЖ, не нужно ничего отмечать, а надо приложить на отдельном листе заявление о том, что имеется вид на жительство, выданный на таком-то основании, с указанием органа и даты выдачи. Но вот данные карты пребывания вписать в этой рубрике все же надо;

тем, кто вообще не имеет паспорта (например детям), в рубрике F анкеты также не надо отмечать ни один из пунктов, а надо приложить отдельное заявление о том, что паспорта у них нет и не было.

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