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В РФ ночью тестировали отключение от международного интернета

  • 5.07.2023, 20:21
В РФ ночью тестировали отключение от международного интернета

Готовятся к изоляции.

После очередного раунда учений Роскомнадзора на случай отключения России от глобального интернета в стране возникла череда технических сбоев в критических государственных информационных системах.

РЖД были вынуждены остановить онлайн-продажи билетов, а Россельхознадзор сообщил об остановке работы системы «Меркурий», через которую ведомство отслеживает всю поднадзорную продукцию.

Сбой у РЖД возник утром, 5 июля. Госкорпорация сообщила о проблемах с сайтом и онлнайн-приложением, объяснив происходящее «атакой хакеров». «Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно», — заявили в РЖД, добавив, что билеты на поезда можно купить там.

Практически одновременно «об аварийном режиме работы системы Меркурий» сообщил Россельхознадзор. Ведомство сослалось на «аппаратный сбой» и предложило подавать нужные документы на бумажных носителях.

Об устранении сбоя Россельхознадзор сообщил после полудня по московскому времени. Спустя примерно три часа о восстановлении сайта и приложения сообщили в РЖД.

Учения по обеспечению «суверенного Рунета» Роскомнадзор проводил в ночь с 4 на 5 июля, сообщили РБК два источника на телекоммуникационном рынке

Представитель РКН подтвердил факт учений и напомнил, что, согласно закону, они должны проводиться не реже, чем раз в год. «Учения прошли успешно», — сказал он.

По словам одного из источников РБК, в ходе учений могли проверять, продолжит ли Рунет работать без связи с глобальной сетью. Именно сохранение работоспособности российского сегмента интернета при обрыве связей с внешним миром было декларируемой задачей закона «О суверенном Рунете», напомнил он.

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