Украинцы укрепляют границу с Беларусью 2 5.07.2023, 21:02

1,676

От Волынской области до Черниговской.

Инженерное укрепление границы продолжается по всей границе с Беларусью: от Волынской области до Черниговской. Об этом в комментарии hromadske рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, укрепление включает различные элементы, которые могут отличаться на разных участках местности. В частности, это противотанковые рвы, насыпи, всевозможные заборы, колючая проволока, запоры.

«Работы по обустройству границы проводятся как силами Государственной пограничной службы Украины, так и в тесном сотрудничестве с областными и местными органами власти, — говорит Демченко. Кроме этого, вместе с подразделениями ВСУ] проводится минирование по наиболее угрожающим направлениям».

30 июня ставка верховного главнокомандующего поручила главнокомандующему Вооруженными cилами Украины Валерию Залужному и командующему «Севером» Сергею Наеву усилить границу с Беларусью (северное направление). Произошло это после того, как в Беларуси начали ждать появления вагнеровцев из РФ. При этом в Киеве не видят угрозы наступления со стороны Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».