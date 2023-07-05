Украинцы укрепляют границу с Беларусью

Украинцы укрепляют границу с Беларусью2
- 5.07.2023, 21:02
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От Волынской области до Черниговской.
Инженерное укрепление границы продолжается по всей границе с Беларусью: от Волынской области до Черниговской. Об этом в комментарии hromadske рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, укрепление включает различные элементы, которые могут отличаться на разных участках местности. В частности, это противотанковые рвы, насыпи, всевозможные заборы, колючая проволока, запоры.
«Работы по обустройству границы проводятся как силами Государственной пограничной службы Украины, так и в тесном сотрудничестве с областными и местными органами власти, — говорит Демченко. Кроме этого, вместе с подразделениями ВСУ] проводится минирование по наиболее угрожающим направлениям».
30 июня ставка верховного главнокомандующего поручила главнокомандующему Вооруженными cилами Украины Валерию Залужному и командующему «Севером» Сергею Наеву усилить границу с Беларусью (северное направление). Произошло это после того, как в Беларуси начали ждать появления вагнеровцев из РФ. При этом в Киеве не видят угрозы наступления со стороны Беларуси.