ВСУ уничтожили российский БМ-21 «Град» на Бахмутском направлении 5.07.2023, 21:05

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Видеофакт.

Воины 26-й артиллерийской бригады ВСУ с помощью польской 155-мм САУ Krab уничтожили российский БМ-21 «Град» на Бахмутском направлении. От оккупантов осталась лишь огромная воронка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал «Бутусов плюс».

Только по официальной информации, с начала широкомасштабного вторжения в Польше для собственной армии было законтрактовано 700 САУ (в основном корейские K9 Thunder и польские AHS Krab).

По словам одного из командиров 61-й отдельной механизированной Степной бригады ВСУ, польские САУ Krab сыграли одну из ключевых ролей в боях против врага в Бахмуте и на Херсонском направлениях:

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