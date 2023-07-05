Президент Португалии потерял сознание во время посещения университета 1 5.07.2023, 22:38

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Марселу Ребелу де Соуза

Его унесли на руках.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза был доставлен в больницу после того, как потерял сознание во время визита на факультет науки и технологий в университете Кошта-де-Капарика сегодня днем, 5 июля, пишет portugalresident.com.

Официальное заявление гласит, что «президент республики почувствовал себя плохо после визита на факультет естественных наук Нового Лиссабонского университета и отправился в госпиталь Санта-Крус в качестве мере предосторожности».

Премьер-министр Антониу Коста сказал, что уже разговаривал с Марселу: «Нет смысла просить президента республики сбавить темп, это не в его характере».

«Я позвонил начальнику штаба, и, к моему удивлению, ответил президент. Он в хорошем настроении и надеется покинуть больницу», — добавил он.

Это второй раз, когда Марселу Ребелу де Соуза теряет сознание на публике. В 2018 году во время посещения святилища Бом-Жезуш в Браге президент потерял сознание после перенесенного острого пищевого отравления, приведшего к обезвоживанию организма. 75-летний де Соуза занимает пост президента с 2016 года.

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