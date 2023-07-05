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В оккупированной Макеевке снова взрывы и пожар

  • 5.07.2023, 23:43
  • 2,512
В оккупированной Макеевке снова взрывы и пожар

Видео.

В оккупированной российскими войсками Макеевке Донецкой области второй вечер подряд слышны взрывы. Об этом сообщил проект «Донбасс. Реалии».

СМИ опубликовало видео пожара, и, ссылаясь на очевидцев проинформировало, что в городе слышны звуки детонации.

Также видео пожара в Макеевке опубликовал местный пропагандистский паблик «Типичный Донецк».

Подконтрольное боевикам «ДНР» «Донецкое агентство новостей» сообщило, что в Макеевке горит нефтебаза.

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