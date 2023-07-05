В оккупированной Макеевке снова взрывы и пожар
- 5.07.2023, 23:43
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Видео.
В оккупированной российскими войсками Макеевке Донецкой области второй вечер подряд слышны взрывы. Об этом сообщил проект «Донбасс. Реалии».
СМИ опубликовало видео пожара, и, ссылаясь на очевидцев проинформировало, что в городе слышны звуки детонации.
Также видео пожара в Макеевке опубликовал местный пропагандистский паблик «Типичный Донецк».
Подконтрольное боевикам «ДНР» «Донецкое агентство новостей» сообщило, что в Макеевке горит нефтебаза.