Россия ударила ракетами по жилым кварталам Львова 7 6.07.2023, 7:37

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Есть попадание в многоэтажку, четыре человека погибли, восемь ранены.

Российские оккупанты ночью 6 июля совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения ракетную атаку на гражданскую застройку Львова: попали в объект критической инфраструктуры и жилой дом. В результате террористических действий страны-агрессора четыре человека погибли, по меньшей мере восемь пострадали, передают украинские СМИ.

На местах ударов работали экстренные службы, разбирая завалы и оказывая помощь людям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Поврежден объект критической инфраструктуры во Львове, предварительно ранены», – написал чиновник.

Впоследствии он добавил, что российская ракета попала в многоквартирный дом – было возгорание, которое оперативно погасили.

«Есть пострадавшие. На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завалы», – отметил глава ОВА.

Он и мэр Львова Андрей Садовый опубликовали видеообращения с места трагедии. Городской голова указал, что на 05:20 известно о восьми раненых, один человек был в тяжелом состоянии.

По его словам, в результате российской ракетной атаки повреждения получили около 60 квартир указанной многоэтажки и еще ряда домов вокруг.

Там вылетели окна, есть серьезные разрушения. Строительными обломками изуродовано и до полусотни автомобилей.

Спасатели извлекали людей из-под завалов. На месте удара работали и другие службы.

По состоянию на 05:50 Садовый сообщил, что из-под завалов многоэтажки спасатели достали тела трех жертв террористической атаки РФ. А ближе к 07:20 в МВД известили уже четырех погибших и девяти раненых во Львове.

В результате обстрела в многоэтажке разрушен третий и четвертый этажи в двух подъездах.

По словам мэра, на время, пока спасатели не разберут завалов и не достанут всех людей, во Львове перекрыли улицу Стрыйскую.

«Это самая большая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения. Есть погибшие и раненые. Разрушены более 50 жилищ. В жилых домах снесло крышу, разрушения в офисном помещении, школе, общежитиях. Сотни жилищ будут нуждаться в восстановлении. Но мы это все сделаем. Главное – это то, что, к сожалению, погибли люди», – прокомментировал Садовый.

Он поблагодарил спасателей, правоохранителей, коммунальщиков и медиков, которые продолжали разбирать завалы и оказывать помощь пострадавшим.

Отметим, что в воздушных силах ВСУ сообщили, что армия России атаковала Украину ракетами «Калибр» из Черного моря.

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