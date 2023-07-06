В оккупированной Макеевке пылает не нефтебаза: дым достиг Донецка 6.07.2023, 8:29

6,916

Пожар начался после серии мощных взрывов.

В оккупированной Макеевке после «прилета» загорелась нефтебаза, дым дошел даже до Донецка.

Украинские СМИ сообщают, что продолжается методичное выбивание логистики оккупационной армии РФ в тылу. В Макеевке был нанесен удар по нефтебазе, которую использовали ВС РФ. О пожаре местные паблики начали писать 5 июля примерно в 21:00.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Обстрел вызвал сильнейший пожар на нефтебазе оккупированной Макеевки. Огромные клубы черного дыма видны даже в Донецке более чем в 10 км от места происшествия.

Отметим, что нефтебазы в последние месяцы являются одной из ключевых целей ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».