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Россия разрушила более 50 жилых помещений ракетным ударом по Львову

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  • 6.07.2023, 9:00
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Россия разрушила более 50 жилых помещений ракетным ударом по Львову

Совершена самая большая атака на инфраструктуру города за время войны.

В ночь на 6 июля российская армия совершила одну из самых масштабных ракетных атак на Львов с начала войны.

Как сообщил мэр города Андрей Садовый, разрушено более 50 жилых домов, есть погибшие и раненые, сотням жителей потребуется помощь.

«Сейчас три [погибших] человека (позже стало известно о четырех погибших — ред.) извлечены из-под завалов. <…> Очень большие разрушения: разрушены больше 50 единиц жилья, у целых жилых домов просто посносило крыши, разрушения в офисном комплексе, разрушения в школе, в общежитии львовской Политехники», — сказал Садовый.

По его словам, повреждено много комнат, квартир и автомобилей. «Так выглядит, что сотням и сотням жителей потребуется наша поддержка», — добавил мэр города.

В одном из многоквартирных домов ракетой или ее обломками были разрушены третий и четвертый этажи в двух подъездах, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. «Продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 7:00 погибло 4 человека, травмировано — 9. Сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, эвакуировали — 64», — рассказал подробности министр.

На месте, помимо спасателей, работают психологи. Также развернуты мобильные полицейские пункты, которые принимают заявления от пострадавших и оказывают необходимую помощь.

Кроме этого, в результате ракетного удара по Львову поврежден объект критически важной инфраструктуры, сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий. Сразу после удара в городе начались отключения электричества и проблемы с мобильной связью, написал депутат горсовета Львова Игорь Зинкевич.

При этом он призвал горожан «соблюдать информационную тишину» и не писать о попаданиях российских ракет. «О количестве попаданий или числе пострадавших сообщит военная администрация после обработки всей информации», — отметил Зинкевич.

Украинские власти и военные просят сограждан писать о взрывах только как о «работе ПВО», чтобы не помогать противнику с информацией о попаданиях.

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