Группа из почти сотни мигрантов прорвалась из Беларуси в Польшу 8 6.07.2023, 10:18

8,372

Фото: Getty Images

Их сопровождали проводники.

Польская Пограничная охрана сообщила о нарушении границы со стороны Беларуси группой из 95 мужчин мигрантов. Инцидент произошел на участке погранзаставы в Дубичах Церкевных.

«Группа из 95 мужчин форсировала границу. Два человека вернулись в Беларуси. Это могли быть проводники», – сообщили польские пограничники.

Среди задержанных мигрантов граждане Конго, Эритреи, Сомали, Йемена, Сирии, Египта. Нарушение границы было зафиксировано с помощью электронного барьера.

Всего за 5 июля польская сторона зарегистрировала попытки 190 мигрантов перейти границу, в том числе группа из 28 человек вернулась на территорию Беларуси.

В Литве вчера не было зарегистрировано попыток нарушения. Латвийские пограничники сообщили о 67 мигрантах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».