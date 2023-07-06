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Группа из почти сотни мигрантов прорвалась из Беларуси в Польшу

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  • 6.07.2023, 10:18
  • 8,372
Группа из почти сотни мигрантов прорвалась из Беларуси в Польшу
Фото: Getty Images

Их сопровождали проводники.

Польская Пограничная охрана сообщила о нарушении границы со стороны Беларуси группой из 95 мужчин мигрантов. Инцидент произошел на участке погранзаставы в Дубичах Церкевных.

«Группа из 95 мужчин форсировала границу. Два человека вернулись в Беларуси. Это могли быть проводники», – сообщили польские пограничники.

Среди задержанных мигрантов граждане Конго, Эритреи, Сомали, Йемена, Сирии, Египта. Нарушение границы было зафиксировано с помощью электронного барьера.

Всего за 5 июля польская сторона зарегистрировала попытки 190 мигрантов перейти границу, в том числе группа из 28 человек вернулась на территорию Беларуси.

В Литве вчера не было зарегистрировано попыток нарушения. Латвийские пограничники сообщили о 67 мигрантах.

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