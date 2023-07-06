Беларусь построит секретный завод в Кении 3 6.07.2023, 10:40

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На переговорах в Африке не обошлось без кошелька Лукашенко.

Белорусская калийная компания (БКК) построит в Кении завод по производству удобрений. Проект стоит 39 млрд. кенийских шиллингов (около $277 млн). Об этом секретарь кабинета министров по торговле Кении Мозес Куриа и генеральный директор БКК Алексей Скрага договорились 6 июня.

Правластные госСМИ почему-то не стали упоминать об этом, хотя визит кенийской делегации в Беларусь освещали.

«Еврорадио» узнало подробности сделки и при чём тут приближённый к Лукашенко бизнесмен, чьи дела в Африке связаны с коррупцией и даже смертью.

Что получат БКК и Кения?

У Кении появится свой завод, построенный за деньги БКК. Взамен БКК, похоже, хочет расширить своё присутствие в Африке.

— Мы также договорились изучить возможность создания торговых компаний в каждой стране в рамках Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) для расширения африканских рынков и поддержки потребностей растущего сельскохозяйственного сектора, — пишет Куриа.

В AfCFTA входят большинство стран Африканского континента.

— Белорусская калийная компания обеспечивает 50% потребностей Кении в калийных удобрениях, и её становление в Кении будет иметь большой вклад не только в Кении, но и в Африке, — продолжает Куриа.

Люди, связанные с оружием: кого отправили договариваться?

Продвигают белорусский калий в Африке люди непростые. Это глава БКК Алексей Скрага. До марта 2022 года он возглавлял предприятие «Белспецвнештехника». Оно занимается разработкой, производством, модернизацией и экспортом вооружений и военной техники.

Вероятно, Скрага неплохо знает Африку, ведь Беларусь активно поставляла туда оружие. Об этом говорил в 2019 году Роман Головченко, будучи председателем Государственного военно-промышленного комитета.

Внезапно на встрече по калию оказался Александр Зингман.

Официально он занимается поставками белорусской сельхозтехники в Африку. Однако сельхозтехника — мелочи по сравнению с реальной деятельностью Зингмана.

Среди прочего он известен из-за несчастного случая в Зимбабве. Через фирмы-прокладки Зингман владеет компанией по золотодобыче Zim Goldfields совместно с Сергеем Шейманом, сыном приближенного к Лукашенко Виктора Шеймана.

В ноябре 2020 года на участке фирмы заживо оказались погребены шахтёры. А в марте 2021 года Зингмана задержали в Конго. Тогда он упоминал, что его подозревали в торговле оружием:

— В СМИ распространили статьи о том, что мы торговцы оружием и приехали в страну, чтобы устроить переворот, что мы обучаем каких-то военных и торгуем оружием. Абсолютная чушь. Мы были в шоке.

В 2022 году на компанию Зингмана жаловались владельцы туркомплекса в Зимбабве, поскольку Zim Goldfields незаконно добывала золото на частной территории.

В 2023 году жители и активисты Зимбабве обращались к местным властям с просьбой спасти их от Zim Goldfields. Работа компании в 100 метрах от жилых домов угрожает жизни жителей, отмечалось в обращении. Теперь Зингмана почему-то заинтересовал калий в Кении.

В начале января вице-премьер Николай Снопков заявил, что Беларусь хочет продавать калий в Африку и Латинскую Америку напрямую, без помощи трейдеров. Вероятно, так Снопков рассчитывает обойти банковские санкции.

Ещё есть проблемы с логистикой, ведь Литва отказалась от транспортировки белорусского калия, даже если это категория, не попавшая под санкции. Теперь для Беларуси единственный путь доставки удобрений за рубеж — через Россию.

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