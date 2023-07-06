Показаны первые минуты после ракетной атаки РФ по Львову 6 6.07.2023, 10:41

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Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Число пострадавших значительно выросло.

Число пострадавших из-за ночного ракетного удара российских оккупантов по Львову возросло до 34 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Отметим, что известно о четырех погибших и 34 пострадавших в результате ночного обстрела Львова.

Тем временем Ермак обнародовал видео, снятое сразу после удара вражеской ракеты по гражданским во Львове.

Ракетный удар по Львову

Сегодня ночью россияне нанесли ракетный удар по Львову. Они выпустили 10 ракет «Калибр», из которых бойцам ВСУ удалось сбить 7.

Из-за обстрелов в городе поврежден объект критической инфраструктуры и многоквартирный дом.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что повреждения получили 35 домов и 50 автомобилей.

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