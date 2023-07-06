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Bloomberg: Россия теряет на фронте важное преимущество

  • 6.07.2023, 11:12
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Bloomberg: Россия теряет на фронте важное преимущество

Баланс сил меняется.

Новые данные о военной помощи Украине свидетельствуют о значительном изменении баланса тяжелых вооружений на полях битвы страны после более чем 16 месяцев войны

Об этом пишет bloomberg.

Отмечается, что в обновленной базе данных Ukraine Support Tracker, которую ведет немецкий Кильский институт мировой экономики, сообщается, что помогающие Киеву стороны поставили 471 новый танк с начала войны, а 286 еще не поступили.

Учитывая подсчеты утраченной или захваченной техники, которые на основе открытых источников провела разведывательная группа Oryx, данные свидетельствуют о росте украинского танкового парка с начала вторжения, тогда как российский уменьшился вдвое.

Разрыв также сократился в артиллерии и реактивных систем залпового огня, хотя и значительно меньше.

Данные о танках совпадают с данными, предоставленными начальником штаба обороны Великобритании Тони Радакиным.

«Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии. В прошлом году она выпустила 10 млн артиллерийских снарядов, несмотря на то, что в лучшем случае может производить 1 млн снарядов в год. Она потеряла 2500 танков, однако в лучшем случае может производить 200 танков в год», – заявил Радакин комитету по обороне парламента.

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