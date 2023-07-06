«Калибры» сначала летели на Киев, но затем резко свернули» 6.07.2023, 11:20

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Стало известно, как и откуда Россия атаковала Львов.

Российские военные преступники прибегли к уловкам во время массированной воздушной атаки на Украину ночью 6 июля. Их крылатые ракеты «Калибр» из акватории Черного моря, часть из которых попала по Львову, сначала летели на Киев.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Напомним, что украинским ПВО удалось сбить семь из десяти вражеских целей, направленных на Львовщину.

В сводке об отражении атаки военные информировали, что она состоялась около 01:00 четверга. Были зафиксированы несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на запад.

Игнат уточнил, что под северным направлением подразумевается Киев. А русла рек оккупанты используют всегда, чтобы как можно дальше продвинуться и преодолеть украинскую систему ПВО.

По его словам, на этот раз, когда ракеты шли на север, существовала вероятность, что под ударом будет именно Киев, однако вражеские «Калибры» резко свернули на запад и атаковали Львов.

«Какая-то часть была уничтожена истребителями, большинство ракет были уничтожены на западе», – добавил он.

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