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В Макеевке третий день подряд взрываются российские военные базы

  • 6.07.2023, 11:31
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В Макеевке третий день подряд взрываются российские военные базы

ВСУ практически уничтожили логистику оккупантов в Донецкой области.

В оккупированной Макеевке раздались взрывы 6 июля. В городе уничтожают логистику российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщил о «бавовне» в Макеевке.

«Еще один город, который россияне считали тыловым, вдруг оказался в зоне опасности. Все дальне российской военной логистике в Донецкой области приходит конец», - добавил он.

Взрывы в Макеевке

Как сообщал сайт Charter97.org, 4 июля в оккупированных Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы. Тогда украинские бойцы ударили по очередному складу оккупантов в Макеевке.

Вчера в Макеевке снова были слышны взрывы, после чего случился масштабный пожар на Красногвардейской нефтебазе. Там якобы произошел разлив нефтепродуктов.

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