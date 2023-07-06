В Макеевке третий день подряд взрываются российские военные базы
- 6.07.2023, 11:31
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ВСУ практически уничтожили логистику оккупантов в Донецкой области.
В оккупированной Макеевке раздались взрывы 6 июля. В городе уничтожают логистику российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщил о «бавовне» в Макеевке.
«Еще один город, который россияне считали тыловым, вдруг оказался в зоне опасности. Все дальне российской военной логистике в Донецкой области приходит конец», - добавил он.
Взрывы в Макеевке
Как сообщал сайт Charter97.org, 4 июля в оккупированных Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы. Тогда украинские бойцы ударили по очередному складу оккупантов в Макеевке.
Вчера в Макеевке снова были слышны взрывы, после чего случился масштабный пожар на Красногвардейской нефтебазе. Там якобы произошел разлив нефтепродуктов.