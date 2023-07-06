ВЧК-ОГПУ: Для Суровикина все развивается по худшему сценарию 4 6.07.2023, 12:14

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Делом российского генерала занимается лично Шойгу.

Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что, как ожидалось, 4 июля задержанный по подозрению в участии в мятеже главаря ЧВК «Вагнера» российский генерал Сергей Суровикин не появился дома.

В этот день у его жены Анны был день рождения. Более того, с 3 июля Анна и другие члены семьи перестали общаться даже с очень близкими друзьями и сослуживцами генерала, что, по мнению источника, говорит о том, что пока для Суровикина все складывается не лучшим образом.

Он находится в изоляции в связи с проверкой рапортов его подчиненных о том, что Суровикин имел отношение к мятежу Пригожина. Курирует проверку лично глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Как писал сайт Charter97.org, в Главном управлении разведки Минобороны Украины знают, что российские спецслужбы всерьез принялись за Суровикина.

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