Полину Шарендо-Панасюк этапируют из Новинок на Володарку 1 6.07.2023, 13:07

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ПОЛИНА ШАРЕНДО-ПАНАСЮК

Это шестой для политзаключенной этап.

Активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк этапируют из Республиканского центра психического здоровья «Новинки» в СИЗО КГБ на Володарского.

Об этом сайту Charter97.org сообщил ее муж, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо.

«Скорее всего, психиатрическая экспертиза закончилась. Но нам ничего не известно о ее результатах, также нам ничего не известно о состоянии здоровья Полины.

Для Полины начался уже шестой трудный этап. Это две-три недели дороги, бесконечные обыски, раскаленные от жары автозаки и онемевшие от наручников руки. Такое ощущение, что бесконечными этапами хотят окончательно высосать из нее силы и здоровье.

Ровно через месяц у Полины заканчивается уже второй присужденный ей срок заключения. Понятно, что ее не выпустят, а будут заново судить. Таким образом, срок заключения для Полины становится бесконечным», — рассказал Андрей Шарендо.

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