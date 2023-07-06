«Генерал СВР»: Суровикину сломали ребра

«Генерал СВР»: Суровикину сломали ребра4
- 6.07.2023, 13:39
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Российского генерала «допрашивали с пристрастием».
Исчезновение и возможный арест российского генерала Сергея Суровикина, которого связывают с мятежом главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, продолжает обрастать слухами.
Крупный Telegram-канал «Генерал СВР», пишет, что Суровикин «восстанавливается после допроса с пристрастием».
По данным канала, к Суровикину были применены меры не только морального, но и физического воздействия.
«Так, гематомы на лице уже практически прошли и при правильно наложенном гриме опального генерала можно демонстрировать публике. Однако президенту советуют еще немного повременить, так как из-за трех поломанных ребер у Суровикина скованы движения, а из-за травмы мышц седалищно-большеберцовой группы вследствие избиения он до сих пор не может сидеть. Но, как вариант, предлагают дать ему сильное обезболивающее», — говорится в сообщении.
Путин якобы еще не принял решение в отношении Суровикина.