Лукашенко взялся отвечать за Си Цзиньпина

Лукашенко взялся отвечать за Си Цзиньпина1
- 6.07.2023, 13:51
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Диктатор назвал предупреждение главы КНР Путину «фейком и враньем».
Лукашенко взялся отвечать за главу КНР Си Цзиньпина.
Диктатор назвал предупреждение главы КНР Путину, о котором сообщили китайские источники авторитетного издания Financial Times, «враньем и фейками»:
— Я знаю Китай и знаю Си Цзиньпина. То, что он предупредил Путина о неприменение ядерного оружия ,— это фейк, это вранье.
Отметим, FT сообщало, что лидер Китая лично предупредил Путина о недопустимости использования ядерного оружия в Украине во время их встречи в Москве.