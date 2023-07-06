Гродненца осудили на два года колонии за комментарии в Telegram

Гродненца осудили на два года колонии за комментарии в Telegram8
- 6.07.2023, 15:53
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Решение вынесла судья Наталья Козел.
В суде Ленинского района Гродно 27 июня осудили Дениса Сологуба по ч. 1 ст. 368 («Оскорбление Лукашенко»), ст. 369 («Оскорбление представителя власти»), ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, или активное участие в них») Уголовного кодекса, сообщают правозащитники.
Судья Наталья Козел назначила Денису два года лишения свободы в колонии в условиях общего режима, штраф 100 базовых величин (3700 рублей) и компенсацию «морального вреда» потерпевшим 4500 рублей.
Дениса обвинили в том, что он оставлял «оскорбительные и протестные комментарии» в Telegram в 2020 году.