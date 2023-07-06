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Украина освободила 45 защитников и двух гражданских

  • 6.07.2023, 16:12
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Украина освободила 45 защитников и двух гражданских

Большинство освобожденных в ходе этого обмена — тяжело ранены.

Украина в четверг, 6 июля, освободила из плена страны-террориста России 45 бойцов ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и двух гражданских. Как пишет nv.ua, об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Среди освобожденных — два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник Азовстали и боец Сил территориальной обороны из Херсона. Из плена вернулись защитники Мариуполя и Азовстали, бойцы с Донецкого, Запорожского и Херсонского направлений, среди них есть раненые.

Ермак также сообщил, что домой вернули 6-летнего мальчика и 10-летнюю девочку, которых незаконно вывезли на территорию страны-агрессора России.

«Их мать, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года. Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение», — написал он.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец написал в Telegram, что с 24 февраля 2022 года Украина освободила 2576 пленных, обмен 6 июля стал 47-м. По его словам, большинство освобожденных в ходе этого обмена — тяжело ранены.

«Мы помним обо всех наших людях и работаем, чтобы освободить из тюрем, застенков и лагерей врага каждого украинца», — добавил он.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что среди освобожденных десять нацгвардейцев и четыре пограничника, все они обороняли Мариуполь, самому младшему из них 21 год.

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