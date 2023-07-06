РФ тащит на фронт все больше древних танков: россиянам предрекли глубокий кризис 4 6.07.2023, 16:30

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Уже сейчас потери вводят танковый потенциал российской оккупационной группировки в минус.

Потеряв за время полномасштабного вторжения в Украине практически весь свой первоначальный танковый ресурс, Россия так и не смогла его компенсировать. Причина - на момент вторжения в РФ отсутствовало серийное производство танков, производились исключительно ремонт и модернизация имеющихся в строю и на хранении. Танки Т-72 и Т-80 не производились в России с 1998 года, а танки Т-90 - с 2011, отметил украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Шойгу! Герасимов! Где «Армата»? На днях в сети было опубликовано очередное видео, вызвавшее бурные обсуждения, на котором была запечатлена перевозка танков Т-54/55 в зону БД в Украину. При этом, одни российские ура-патриоты возмущались, а где же Т-14 «Армата», а другие... говорили, что на них деды воевали, и правнуки смогут!», - рассказал эксперт.

По его словам, из-за деградации танкостроения в РФ все больше в зоне боевых действий в Украине появляется Т-62/54/55, и с продвижением украинских бойцов в рамках контрнаступления ВСУ ситуация для россиян еще значительней усугубится.

«Но самое главное это то, что присутствие танков в основном сконцентрировано по второй линии. А это все значит, что настоящий стресс для российских оккупационных войск еще впереди. Уже сейчас потери и компенсация вводят танковый потенциал российской оккупационной группировки в минус, но, как только интенсифицируются процессы по основной линии обороны, компенсация погрузится в глубокий и невосполнимый кризис», - прогнозирует Коваленко.

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