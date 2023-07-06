Ученые нашли неожиданный способ борьбы с тягой к алкоголю 6.07.2023, 17:32

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Китайские медики практикуют его десятки веков.

Ученые из штата Вирджиния (США) провели уникальное исследование, по итогам которого создали новый метод снижения алкогольной зависимости.

Об этом сообщает портал Storinka.

Речь идет о процедуре фекальной микробной трансплантации (ФМТ), которая, как утверждают авторы исследования, позволяет существенно улучшить общее состояние здоровья пациента. В современной медицине этот метод используется уже более 50 лет, а китайские медики практикуют его десятки веков.

«В последние годы интерес к трансплантации фекалий повысился, что вызвано результатами ряда исследований, в которых специалисты тщательно изучают микробиом кишечника. Специалисты из США недавно решили изучить еще один аспект процедуры и выяснить, способен ли метод ФМТ положительно влиять на состояние пациентов с алкогольной зависимостью.

«Люди с алкоголизмом часто подвергаются дискриминации. Однако речь идет именно о болезни, к которой существует генетическая предрасположенность. И способствовать развитию этого заболевания могут, в частности, кишечные микробы», – утверждают авторы исследования.

В эксперименте приняли участие два десятка человек, у которых медики ранее диагностировали расстройства, связанные с употреблением спиртных напитков. Речь идет о пациентах в возрасте около 60 лет, страдающих циррозом печени. Их разделили на две группы, одной из которых давали плацебо, а второй проводили фекальную трансплантацию, пересаживая материалы одного и того же донора с высоким содержанием бактерий, содержащихся в кишечнике людей, не подверженных зависимости от алкоголя.

Как выяснили ученые, уже после первой трансплантации фекалий, введенных с помощью клизмы, наблюдались различные поведенческие и физиологические изменения, которые стали очевидны всего через 15 дней, а через полгода только зафиксировались. Так, у 9 из 10 пациентов, получивших донорские кишечные бактерии, снизилось влечение к спиртному, а также наблюдалось резкое падение уровня метаболитов в моче, связанных непосредственно со спиртным.

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