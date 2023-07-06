Экспорт российского газа в Европу рухнул до минимума почти за 50 лет 3 6.07.2023, 18:09

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«Газовый мост» Россия-Европа, возведенный во времена Брежнева, окончательно сдан на свалку истории.

«Газовый мост» Россия-Европа, возведенный во времена Леонида Брежнева и более чем полвека снабжавший Кремль энергетическими сверхдоходами, окончательно сдан на свалку истории, пишет The Moscow Times.

По итогам первого полугодия 2023 года «Газпром» прокачал в европейские страны лишь 12,1 млрд кубометров газа, сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты. По сравнению с прошлогодними объемами, минимальными с последних лет СССР, объемы поставок на некогда крупнейший рынок «Газпрома», рухнули еще почти втрое.

Если текущие темпы прокачки сохранятся, то по итогам года Европа получит чуть примерно 24 млрд кубов газа из РФ против 62 млрд в прошлом году и 170-180 млрд в рекордные для «Газпрома» 2017-19 гг.

Так мало газа в Европу «Газпром» не продавал со второй половины 1970-х годов, следует из его собственной статистики. Так, в 1975 году объемы экспорта составляли 19,3 млрд кубометров в год, а в 1980-м, после заключения крупного контракта с Германией, уже 54,8 млрд.

Обладая крупнейшими в мире доказанными запасами газа, Россия осталась без возможности его продавать после неудавшейся попытки заморозить европейских клиентов, чтобы добиться уступок по Украине. Как итог: на месторождениях от Ямала до Сибири газовики вынуждены останаливать скважины.

По сравнению с довоенными уровнями объемы газодобычи в РФ упали на 24% — величину, которой статистика не видела ни разу в истории отечественной газовой промышленности. В мае, согласно официальным данным, в стране было добыто 48,2 млрд кубометров газа, хотя в том же месяце 2022 года это было 57,5 млрд кубов, а в довоенном мае-2021 — 63,1 млрд кубометров.

Доходы бюджета от экспорта газа схлопнулись на 80% и за первое полугодие составили 241 млрд рублей, хотя годом ранее превышали 1,1 трлн.

Во 2-м полугодии 2022 года, когда от российского газа были последовательно отключены почти все европейские страны, «Газпром» получил чистый убыток в размере 1,3 трлн рублей, а на его покрытие потратил половину всех запасов наличных на счетах.

В этом году выручка «Газпрома» на европейском рынке может упасть еще на 75%, прогнозирует аналитик БКС Рональд Смит. Помимо объемов компания теряет и цену: она, по оценке Смита, составит $445 за тысячу кубометров против $830 за прошлый год.

В ближайшие годы «Газпром» «может столкнуться с серьезной угрозой своей финансовой стабильности», предупреждает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин.

На европейский рынок уходило 80% газового экспорта в дальнее зарубежье, и альтернатив ему пока нет: Китай, согласно плану эскплуатации газопровода «Сила Сибири», купит в этом году лишь 22 млрд кубометров — в 7 раз меньше, чем до войны импортировал Евросоюз. Попытка договориться о строительстве трубы «Сила Сибири-2» и увеличении поставок в 6 раз закончилась фиаско: Си Цзиньпин отказался подписывать новый газовый контракт во время визита в Москву, а спустя месяц дал добро на новый газопровод из Туркмении вместо российского.

Даже в гипотетическом сценарии, когда война заканчивается, режим Владимира Путина рушится, а Москва пытается нормализовать отношения с Западом, вернуться на европейский газовый рынок будет непросто, считает Екатерина Филиппенко, глава нефтегазовых исследований в Wood Mackenzie: «Россия нарушила доверие бизнеса и правительств в Европе. И потребуется время, чтобы заново выстроить это доверие и вернуться с какими-либо дополнительными объемами (газа)».

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