Продажи новых автомобилей в Беларуси упали 2 6.07.2023, 18:16

1,408

На 23,5%.

За первое полугодие этого года продажи новых легковых автомобилей официальными дилерами и импортерами составили 8046 автомобилей, что на 23,5% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА). Однако по сравнению с маем, продажи выросли.

В сравнении с предыдущим месяцем объем продаж легковых автомобилей в июне 2023 года вырос на 24,3% и составил 2051 единицу. При этом доля в объемах продаж бренда Geely остается на уровне 79% на протяжении второго квартала.

В БАА отметили, что в последние месяцы этого года наблюдается положительная тенденция в количестве предлагаемых моделей и марок на рынке Беларуси. Если в конце осени 2022 года количество продаваемых моделей было менее 30, то в настоящий момент превышает 40 (для сравнения — в июне 2022 года их было 60).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».