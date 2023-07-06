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Продажи новых автомобилей в Беларуси упали

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  • 6.07.2023, 18:16
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Продажи новых автомобилей в Беларуси упали

На 23,5%.

За первое полугодие этого года продажи новых легковых автомобилей официальными дилерами и импортерами составили 8046 автомобилей, что на 23,5% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА). Однако по сравнению с маем, продажи выросли.

В сравнении с предыдущим месяцем объем продаж легковых автомобилей в июне 2023 года вырос на 24,3% и составил 2051 единицу. При этом доля в объемах продаж бренда Geely остается на уровне 79% на протяжении второго квартала.

В БАА отметили, что в последние месяцы этого года наблюдается положительная тенденция в количестве предлагаемых моделей и марок на рынке Беларуси. Если в конце осени 2022 года количество продаваемых моделей было менее 30, то в настоящий момент превышает 40 (для сравнения — в июне 2022 года их было 60).

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