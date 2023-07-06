Бывшего начальника Гомельского отделения БелЖД все-таки отправят в колонию за взятки 6.07.2023, 19:20

Григорий Дворак

Отменили отсрочку приговора.

По апелляционному протесту гособвинителя изменен приговор суда первой инстанции в отношении бывшего руководителя Гомельского отделения Белорусской железной дороги Григория Дворака, сообщила прокуратура Гомельской области. В 2016 году Дворак был членом Совета Республики.

Ранее суд Советского района Гомеля назначил Двораку четыре года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Гомельский областной суд изменил приговор в связи с мягкостью назначенного наказания и отменил отсрочку.

Гособвинитель пришел к выводу, что мера уголовной ответственности, не предполагающая его фактическую изоляцию от общества, не будет способствовать его исправлению и является чрезмерно мягкой.

«Суд в должной степени не учел, что предприятию государственной формы собственности причинен значительный ущерб. При этом обвиняемый после совершения преступления, принял меры к занижению размера ущерба, перекладыванию ответственности за наступившие последствия на других лиц, создал видимость законности совершенных им действий. Все это свидетельствовало об отсутствии раскаяния с его стороны и нежелании вести законопослушный образ жизни», — говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге Двораку назначено четыре года колонии усиленного режима. В остальной части приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.

Напомним, в феврале в Гомеле вынесли приговор по коррупционному делу в отношении должностных лиц Белорусской железной дороги. Всего на скамье подсудимых оказались семь должностных лиц. Их обвинили в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, даче и получении взятки, а также служебном подлоге.

По данным следствия, сотрудники БелЖД использовали для личных нужд имущество, которое приобреталось для предприятия. Это были кровати, тумбы, матрацы, а также бытовая техника. Им также вменили в вину злоупотребления при совершении закупок.

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