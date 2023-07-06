Уволили настоятеля кафедрального костела в Минске, прослужившего там 20 лет 6.07.2023, 20:03

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Антоний Климантович

Антония Климантовича отправляют в Заславль.

6 июля митрополит Минско-Могилевский архиепископ Юзеф Станевский в помещении митрополитальной курии в Минске объявил о новых назначениях в своей архиепархии и вручил соответствующие декреты, сообщает Catholic.by.

Среди прочего ксендз-каноник Антоний Климантович уволен с должности настоятеля архикафедрального прихода Имени Пресвятой Девы Марии в Минске и назначен настоятелем прихода Рождества Пресвятой Девы Марии в Заславле.

В то же время настоятель этого прихода в Заславле ксендз-каноник Дмитрий Пухальский переводится на прежнюю должность Климантовича — настоятеля архикафедрального прихода Имени Пресвятой Девы Марии в Минске. С чем связана эта рокировка — не сообщается.

54-летний ксендз Антоний Климантович занимал должность настоятеля архикафедрального прихода в Минске с 10 мая 2003 года (до 2 февраля 2005 года как исполняющий обязанности). Таким образом, он прослужил в этом ответственном приходе целых 20 лет.

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