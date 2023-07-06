За полгода в Литву не разрешили въезд 800 белорусам 1 6.07.2023, 23:13

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Литовские пограничники посчитали, что они представляют угрозу для их страны.

За полгода в Литву не разрешили въезд 800 белорусам и 150 россиянам. Об этом Delfi сообщила глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте. Литовские пограничники посчитали, что они представляют угрозу для их страны.

Еще в начале 2023 года руководитель Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис говорил, что в Литву из Беларуси въезжали не только те, кого преследовали власти, но и агенты КГБ, а также люди, завербованные белорусскими силовиками. Такую же опасность власти Литвы видят и сейчас. «У наших границ могут появиться вооруженные люди с белорусским гражданством, под одеждой которых будут прятаться те самые вагнеровцы», — говорил недавно президент Литвы Гитанас Науседа.

Литва усиливает охрану границы с Беларусью и Россией, однако оснований для полного закрытия границы пока нет, сказал неделю назад министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

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