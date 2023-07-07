Шойгу признал, что российские командиры постоянно грабят солдат

Шойгу признал, что российские командиры постоянно грабят солдат1
- 7.07.2023, 14:19
- 1,786
Министр обороны РФ проговорился.
Минобороны РФ признало, что российские командиры грабят солдат, и это система.
Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту «О статусе военнослужащего», инициированному военным ведомством после мятежа Пригожина, обратил внимание «МО».
Подчиненные Шойгу признают, что в армии происходят систематические денежные поборы, несоблюдение прав военнослужащих, привлечение их к работе в неурочное время и прочие злоупотребления.
Из записки следует, что (несмотря на резкий рост расходов на армию), денег все равно не хватает, командиры отдают приказы «без определения мер по материально-техническому обеспечению» — поэтому, например, ремонт и замена техники и оружия проводятся за счет солдат. Как следствие — «снижение морально-политического и психологического состояния личного состава» и досрочное увольнение со службы.
Документ по сути подтверждает постоянные жалобы солдат с фронта:
«МО» писал о поборах в войсках, когда с солдат требуют 100 тыс. рублей в месяц за то, чтобы не ходить на передовую.
Произвол с отпусками: их дают за взятки или особо приближенным, вопреки обещанию Путина.
Солдаты часто оказываются без еды и лекарств.
Минобороны РФ демонстрирует готовность что-то исправить хотя бы на бумаге (в уставе), запретив командиру требовать то, на что не выделено денег.