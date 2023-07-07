Шойгу признал, что российские командиры постоянно грабят солдат 1 7.07.2023, 14:19

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Министр обороны РФ проговорился.

Минобороны РФ признало, что российские командиры грабят солдат, и это система.

Об этом сказано в пояснительной записке к законопроекту «О статусе военнослужащего», инициированному военным ведомством после мятежа Пригожина, обратил внимание «МО».

Подчиненные Шойгу признают, что в армии происходят систематические денежные поборы, несоблюдение прав военнослужащих, привлечение их к работе в неурочное время и прочие злоупотребления.

Из записки следует, что (несмотря на резкий рост расходов на армию), денег все равно не хватает, командиры отдают приказы «без определения мер по материально-техническому обеспечению» — поэтому, например, ремонт и замена техники и оружия проводятся за счет солдат. Как следствие — «снижение морально-политического и психологического состояния личного состава» и досрочное увольнение со службы.

Документ по сути подтверждает постоянные жалобы солдат с фронта:

«МО» писал о поборах в войсках, когда с солдат требуют 100 тыс. рублей в месяц за то, чтобы не ходить на передовую.

Произвол с отпусками: их дают за взятки или особо приближенным, вопреки обещанию Путина.

Солдаты часто оказываются без еды и лекарств.

Минобороны РФ демонстрирует готовность что-то исправить хотя бы на бумаге (в уставе), запретив командиру требовать то, на что не выделено денег.

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