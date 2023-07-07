СМИ: Немецкая разведка перехватила переговоры Лукашенко и Пригожина
- 7.07.2023, 18:20
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Федеральная разведслужба Германии начала отслеживать сообщения и звонки «вагнеровцев» еще в 2022-ом году.
Федеральная разведывательная служба (BND) Германии прослушивала телефонные переговоры основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Лукашенко в день попытки мятежа «вагнеровцев», сообщает РБК со ссылкой на немецкий медиахолдинг ARD.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее говорил, что действия Пригожина стали неожиданностью для Берлина, немецкие спецслужбы, в отличие от американской разведки, «не знали заранее» о его планах, хотя «всегда старались следить за ситуацией в России». Der Spiegel писал, что BND проинформировала канцелярию Шольца о событиях только вечером в пятницу, 23 июня.
Однако, как передает ARD, у сотрудников внешней разведки Германии примерно за неделю до случившегося были «смутные подозрения» на то, что Пригожин предпримет попытку мятежа. BND пыталась проверить эту информацию у партнеров, но безуспешно. Поэтому тогда разведка не стала делиться своими подозрениями с канцлером, а сообщила о них с опозданием.
По данным журналистов, разведка узнала о посреднической роли Лукашенко напрямую благодаря прослушке.
«BND обычно не комментирует публично вопросы, касающиеся каких-либо выводов или деятельности разведки», — сказал ARD представитель ведомства.
Как передает ARD, Федеральная разведслужба Германии начала отслеживать сообщения и звонки сотрудников ЧВК еще в 2022 году, и BND была «достаточно хорошо информирована» о деятельности группы. Затем сотрудник ведомства по имени Карстен Л. сообщил российской стороне, что BND следила за вагнеровцами. Немецкая прокуратура в декабре прошлого года передавала, что мужчина арестован по обвинению в госизмене за сотрудничество с российской разведкой.