закрыть
7 июля 2023, пятница, 18:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Немецкая разведка перехватила переговоры Лукашенко и Пригожина

  • 7.07.2023, 18:20
  • 4,448
СМИ: Немецкая разведка перехватила переговоры Лукашенко и Пригожина

Федеральная разведслужба Германии начала отслеживать сообщения и звонки «вагнеровцев» еще в 2022-ом году.

Федеральная разведывательная служба (BND) Германии прослушивала телефонные переговоры основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Лукашенко в день попытки мятежа «вагнеровцев», сообщает РБК со ссылкой на немецкий медиахолдинг ARD.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее говорил, что действия Пригожина стали неожиданностью для Берлина, немецкие спецслужбы, в отличие от американской разведки, «не знали заранее» о его планах, хотя «всегда старались следить за ситуацией в России». Der Spiegel писал, что BND проинформировала канцелярию Шольца о событиях только вечером в пятницу, 23 июня.

Однако, как передает ARD, у сотрудников внешней разведки Германии примерно за неделю до случившегося были «смутные подозрения» на то, что Пригожин предпримет попытку мятежа. BND пыталась проверить эту информацию у партнеров, но безуспешно. Поэтому тогда разведка не стала делиться своими подозрениями с канцлером, а сообщила о них с опозданием.

По данным журналистов, разведка узнала о посреднической роли Лукашенко напрямую благодаря прослушке.

«BND обычно не комментирует публично вопросы, касающиеся каких-либо выводов или деятельности разведки», — сказал ARD представитель ведомства.

Как передает ARD, Федеральная разведслужба Германии начала отслеживать сообщения и звонки сотрудников ЧВК еще в 2022 году, и BND была «достаточно хорошо информирована» о деятельности группы. Затем сотрудник ведомства по имени Карстен Л. сообщил российской стороне, что BND следила за вагнеровцами. Немецкая прокуратура в декабре прошлого года передавала, что мужчина арестован по обвинению в госизмене за сотрудничество с российской разведкой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Коллеги с планеты Нибиру
Коллеги с планеты Нибиру
Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец