Как ВСУ применяют американские системы дистанционного разминирования 8.07.2023, 5:20

С помощью M58 MICLIC прокладывается путь через минные поля.

В телеграм-канале «Бутусов плюс» появилось видео с использованием американской системы дистанционного разминирования M58 MICLIC на Южном направлении.

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Отметим, что задача M58 MICLIC – дистанционно разминировать территорию и уничтожить линии обороны противника для более безопасного продвижения своей пехоты и техники.

M58 MICLIC использует линейный взрывной заряд ракетного типа для освобождения проходов (8 на 100 метров) в минных полях и заграждениях.

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