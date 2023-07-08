Как ВСУ применяют американские системы дистанционного разминирования
- 8.07.2023, 5:20
С помощью M58 MICLIC прокладывается путь через минные поля.
В телеграм-канале «Бутусов плюс» появилось видео с использованием американской системы дистанционного разминирования M58 MICLIC на Южном направлении.
Отметим, что задача M58 MICLIC – дистанционно разминировать территорию и уничтожить линии обороны противника для более безопасного продвижения своей пехоты и техники.
M58 MICLIC использует линейный взрывной заряд ракетного типа для освобождения проходов (8 на 100 метров) в минных полях и заграждениях.