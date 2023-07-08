В ГУР объяснили, что задумал Путин на Запорожской АЭС 8.07.2023, 12:25

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На станцию отправили высокопоставленного чиновника из Кремля.

В пределы временно оккупированной Запорожской атомной электростанции прибыл высокопоставленный чиновник из РФ Сергей Кириенко – первый заместитель руководителя администрации диктатора Владимир Путина.

Украинские офицеры из ГУР Минобороны в Telegram-канале своего ведомства детально объяснили суть его визита.

«Официальная цель приезда Кириенко – ознакомление с состоянием дел на станции и проверка общей безопасности. Неофициально – посланник Путина должен был продемонстрировать отсутствие панических настроений, а также попытаться решить проблемные вопросы, связанные с комплектованием станции персоналом. Согласно полученной информации, на станции проведено совещание с участием Кириенко и гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого относительно дополнительного стимулирования потенциальных работников из России, для этого планируется предоставлять россиянам жилье, изъятое у украинцев, покинувших территорию Энергодара. Планируется, что таким образом будет расселено до 4,5 тысячи россиян. Однако желающих приехать на ЗАЭС немного», — говорится в сообщении ведомства», ‒ сказав он.

Угроза теракта на Запорожской АЭС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риск подрыва Запорожской АЭС со стороны оккупантов действительно существует. Станция заминирована, и украинской разведке известно, что у страны-агрессора есть планы, которые предусматривают создать утечку радиоактивных веществ на ЗАЭС.

Позже начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что угроза российского теракта на Запорожской АЭС постепенно снижается. Причины снижения вероятности подрыва оккупантами ЗАЭС он не назвал. Но Буданов сразу подчеркнул, что угроза катастрофы на ЗАЭС полностью не снята, пока там продолжают находиться российские оккупанты – пока станция занята российскими войсками, такие провокации могут повториться в любое время, если они захотят.

В американском ядерном обществе отметили, что российские оккупанты могут взорвать Запорожскую АЭС. Однако повторения Чернобыльской катастрофы не будет. Даже наихудший сценарий не представляет радиологической опасности для населения.

Украински дипломат Владимир Огрызко отмечал, что если страна-агрессор Россия решится устроить катастрофу на Запорожской АЭС, которую сейчас контролируют российские оккупанты, НАТО никак на это не отреагирует. Даже если облако радиации дойдет до стран Альянса, то НАТО все равно просто закроет на это глаза, потому что не хочет исчезновения России с карты мира.

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